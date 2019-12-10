Международный союз конькобежцев признал решение ВАДА по санкциям к России

Международный союз конькобежцев (ISU) признал решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о санкциях в отношении российского спорта, сообщает официальный сайт организации.

При этом ISU учитывает, что данное решение может быть обжаловано в в Спортивном арбитражном суде (CAS).

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.