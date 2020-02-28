Кулижников идет третьим после первого дня ЧМ

Российский конькобежец Павел Кулижников после двух дистанций занимает третье место на чемпионате мира в спринтерском многоборье в Норвегии.

Кулижников стал шестым в забеге на 1000 метров, а также занял третье место в забеге на 500 метров.

После двух стартов лидирует японец Тацуе Синхама (68,720), вторым идет канадец Лоран Дюбрей (отставание 0,23). Кулижников идет третьим, отставая на 0,33 секунды. Россиянин Руслан Мурашов занимает 11-ю строчку (1,09).