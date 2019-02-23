"Довольна бегом и результатом". Качанова - о третьем месте на дистанции 1000 метров на ЧМ

Российская конькобежка Дарья Качанова заявила, что довольна третьим местом на дистанции 1 000 метров на чемпионате мира в спринтерском многоборье, который проходит в голландском Херенвене. 21-летняя спортсменка обновила личный рекорд на данной дистанции, показав результат 1 минута 14,94 секунды.

- Этот результат нельзя назвать неожиданным все-таки, - приводит ТАСС слова Качановой. - В целом я довольна бегом и результатом, но есть над чем поработать - и над разгоном, и над финишем, над моими сбоями, которые появляются на фоне усталости.

Немного тяжеловато, недавно прошел чемпионат мира на отдельных дистанциях, где были все старты, но там не удалось сбегать так, как сейчас, к сожалению. Я настраиваюсь и на второй день, чтобы сбегать там как следует.

Все о конькобежном спорте - здесь