Путин предложил Вику Уайлду остаться работать в российской системе спорта

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что сноубордист Вик Уайлд внесет свой вклад в воспитание новых чемпионов в стране.

«Надеюсь, вклад в воспитание будущих чемпионов внесет и бронзовый призер Пекина сноубордист Виктор Уайлд. Я знаю, что Виктор объявил о завершении спортивной карьеры, но его знания, опыт очень важны для новых, подрастающих поколений», — приводит слова Путина РИА «Новости».

35-летний Уайлд — двукратный олимпийский чемпион Игр в Сочи, бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года, чемпион России в параллельном гигантском слаломе.

Он единственный сноубордист, выигравший две золотые медали на одних Играх и единственный в истории представитель сборной России по сноуборду, выигравший олимпийское золото.