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Коростелев — об иностранных спонсорах: «Они остерегаются возможной политики отмены»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Российский лыжник Савелий Коростелев в интервью «СЭ» рассказал, что получил два предложения о сотрудничестве от иностранных компаний.

— В прошлом сезоне ты был на виду не только в России, но и в Европе, как один из двух лыжников, выступающих на Кубке мира и Олимпиаде. Поступали ли какие-то предложения от иностранцев о сотрудничестве или с русскими в данный момент времени мало кто готов работать?

— Да, они остерегаются возможной политики отмены. Со мной связывались два бренда, но мы с ними не сошлись.

— Не сошлись в цене или в идеологических моментах?

— Нет. Просто проще не начинать сотрудничество, чем его начинать, — сказал Коростелев «СЭ».

Савелий Коростелев.«В новом сезоне нужно выиграть личную медаль чемпионата мира». Цель Савелия Коростелева

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