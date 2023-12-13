Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 19:30

Сломает ли Большунова что-то кроме «минус 30»? Северная многодневка состоится со второй попытки

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лыжник Александр Большунов
Александр Большунов.
Фото Федерация лыжных гонок России
Кирово-Чепецк становится одной из столиц мировых лыж на 10 дней.

С 14 аж по 24 декабря лучшие российские лыжники будут заседать в Кирово-Чепецке — рабочем пригороде Кирова на севере страны, славящемся своей химической промышленностью и одной из немногих оставшихся в России пассажирских узкоколеек. Там пройдут десять гонок Кубка России — перенесенные из Чусового, где случились совсем не аномальные, а вполне типичные для Урала морозы до -30 градусов, и четвертый этап, который и так планировался в городе.

Мини-тура не будет

Этап стартует со спринта классическим стилем и «разделок» на 5 и 10 километров. Однако они уже пройдут как отдельные гонки — в Чусовом Пермского края планировался мини-тур, который должен был увенчаться гонкой преследования. Но в жестких морозных условиях лыжникам было бы действительно проблематично соревноваться. Хотя что-то подсказывает, что Большунов все равно бы побежал на максимуме и с обычным невозмутимым лицом еще бы закатываться пошел после финиша.

Биатлонисты во&nbsp;время гонки. Лыжи и биатлон страдают от мороза. Переносят не только гонки, но и целые этапы

Победит ли его хоть кто-нибудь — главная интрига этапов. Пока Александр выиграл все шесть гонок Кубка России, хотя несколько раз к нему подбирались очень близко. 20-24 декабря состоятся еще несколько разделок, спринт свободным стилем и первый в сезоне скиатлон.

Так или иначе, мини-тур сорван, и в очередной раз мы говорим, что Россия давно созрела для настоящего тура. Когда-то в недалеком по времени, но далеком по обстоятельствам прошлом Елена Вяльбе даже говорила, что ФЛГР подавала заявку на международный тур в России. У нас, может, и не так много многофункциональных стадионов по стране, где есть все разнообразие кругов, но грибоедовские дистанции огромного размера есть точно и ультрамарафоны по стране бегают. Было бы желание заняться организацией и проложить лыжню. Вопрос — насколько это вообще приоритетно и целесообразно на данном витке истории.

Лыжники по время гонки
Фото Федерация лыжных гонок России

Устюгова не будет

Если Большунов безраздельно властвует в мужском зачете Кубка России (у него 317 баллов против 218 у Савелия Коростелева), то у женщин есть реальная интрига. Сезон ведет в отсутствие Натальи Непряевой и Татьяны Сориной Вероника Степанова, и выигрывает она тоже во всех гонках, в которых стартует — но не везде она просто выходит на старт. Критикам отвечает, что будет делать так, как посчитает нужным — но в общем зачете благодаря этому пока лидирует Мария Истомина (257 баллов). У Степановой — 226.

Огорошил перед этапом в Кирово-Чепецке двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов.

— Внимание, внимание. Прошу вашего понимания, в Кирово Чепецк я не приеду, — написал он в соцсетях.

Сергей Ардашев (слева), Александр Большунов и&nbsp;Александр Терентьев. Большунов в нетипичном спринте подарил соперникам надежду. Но сумел всех обхитрить

Чем вызвал шквал негодования и шуток вроде «не парься, я сам не еду». Для понимания — Сергей пропустил все гонки сезона, находясь в сборной, а в конце ноября разоткровенничался в Telegram-канале:

— Я вот вообще даже не парюсь по поводу того, что я отстаю от графика. В этом году у меня другие задачи, которые я еще даже перед собой не ставил. Так что как пойдет. Скажем, булки в этом сезоне расслабил. Самому интересно, что получится из этого сезона.

Я могу вам честно сказать: в этом году у меня шансов нет. Тренируюсь я, так скажем, больше для удовольствия и для заработной платы. Знаю, к чему могу приготовиться и где показать свой максимальный результат. Не забывайте, что самые главные старты в феврале и в марте. А Кубок России пускай бегает молодежь и борется за него. Мы, старики, долго запрягаем, а потом бежим, — заявил наш старик.

Лыжник Сергей Устюгов
Сергей Устюгов.
Фото Global Look Press

В ответ Устюгову предлагают не «плевать в лицо болельщикам» и завершать карьеру. Многие Сергея любят, но никогда не забуду, как в Малиновке в одном из двух баров поселка некий фанат, в одиночку уминавший бутылку водки, рассказывал, как Устюгов не стал с ним фотографироваться: «Он вообще понимает, кто я такой? А кто он???»

Это к тому, что наши ожидания — наши проблемы. Да, спортсмены получают ставку, но определяют правила ее получения, к сожалению или счастью, не болельщики. В других видах спорта люди и целый сезон пропускают, получая ставку. Вопрос, насколько это справедливо — наверное, на него стоит отвечать Елене Вяльбе.

Александр Большунов. Большунов ни с кем не хочет делиться золотом. У него шесть побед в шести гонках

И она ответила «СЭ», прозрачно намекнув на болезнь спортсмена: «Реакция болельщиков? Я не читаю всякие отзывы и рекомендации в интернете, поэтому их не комментирую. Каждый занимается своим делом. Если человек заболел, это не значит, что из-за какого-то комментария я должна копья ломать. Вы его еще увидите на трассе. И увидите в хорошей форме».

Очень надеемся. А пока с Большуновым придется справляться молодым.

Расписание этапа в Кирово-Чепецке
14 декабря, четверг
11.00. Спринт, классический стиль. Квалификация
13.00. Финальные забеги
16 декабря, суббота
10.00. 5 км, женщины (классический стиль)
11.00. 10 км, мужчины (классический стиль)
20 декабря, среда
5 км, женщины (классический стиль)
10 км, мужчины (классический стиль)
21 декабря, четверг
10 км, женщины (свободный стиль)
15 км, мужчины (свободный стиль)
23 декабря, суббота
Спринт, свободный стиль
24 декабря, воскресенье
Скиатлон 7,5+7,5 км, женщины
Скиатлон 15+15 км, мужчины

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Сергей Устюгов
1
4
Читайте также
«Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии
«России нужно население в 500 миллионов человек». Шлеменко: демография, Сталин, «Слово пацана», ранения на улице, Tesla
Генерал CША рассмеялся на просьбу Киева поставить F-16 после скандала с Discord
Контролер высадил ребенка из автобуса в холод у леса в Петербурге
В Москве впервые лишили гражданства РФ за совершение преступления
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

На официальном лыжном сайте опубликовали фото россиянки. Теперь приходится извиняться

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости