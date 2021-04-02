Большунов победил на фоне автозака и ушел в отпуск. Веселые эстафеты на чемпионате России

Особенный день на турнире в Тюмени.

Чемпионат России (Тюмень)

Мужчины. Эстафета 4х10 км (К+С)

1. Северо-Западный федеральный округ (Александр Терентьев, Александр Гребенько, Алексей Шемякин, Александр Большунов) — 1:44.02,4

2. Тюменская область-1 (Глеб Ретивых, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин) — 35,4

3. Коми-1 (Станислав Волженцев, Илья Семиков, Илья Порошкин, Ермил Вокуев) — 1.20,7



Женщины. Эстафета 4х5 км (К+С)

1. Тюменская область-1 (Ольга Кучерук, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова, Анна Грухвина) — 56.21,1

2. Татарстан-1 (Христина Мацокина, Алия Иксанова, Анна Нечаевская, Анастасия Доценко) — +59,5

3. Сибирский и Дальневосточный федеральные округа (Яна Кирпиченко, Марина Черноусова, Диана Головань, Вероника Степанова) — 1.05,3

После однодневного перерыва стадион «Жемчужина Сибири» заметно преобразился. На подъезде к нему зрителей встречал красавец автозак с надписью «ОМОН». Нет, это не был организованный выезд фанатов росгвардейца Большунова, да и вала клиентов у людей в форме не было. Но по крайней мере он добавлял антуража. На входе появилась пара десятков полицейских и собаки.

Еще одно новшество — интересная музыкальная программа перед стартом соревнований на злобу дня. С песнями про «парня темнокожего» Леонида Агутина. Церемонии преклонения колена, как на футбольных матчах в Европе, не было. Объяснялось происходящее просто — на стадион ехал губернатор. И полпред округа Владимир Якушев, которого хорошо знают в биатлоне.

Но по этапам сегодня пришлось ехать лыжникам — как-никак эстафета. Едва ли не самый престижный вид на чемпионате России. В других видах спорта нередко эстафеты зовут специальными названиями, типа «гордость нации» в плавании. Здесь этакая «битва регионов». Которая для них весьма важна — почти как медальный зачет для сборных на чемпионате мира. Об этом сегодня говорил «СЭ» участник нашумевшей потасовки Антон Быков. Кстати, в комплексном рейтинге его Татарстан отставал перед началом дня от Тюменской области на 1300 баллов.

У женщин разорвали Сорина и Степанова

Эти сборные сегодня и разыгрывали медали. В женской эстафете борьба за победу длилась примерно полтора этапа. Христина Мацокина из Татарстана захватила лидерство на первом классическом этапе, но затем у Тюмени вышла Татьяна Сорина и досрочно закончила праздник борьбы и конкуренции. Дала, так сказать, Червоткина образца чемпионата мира. И привезла Алии Иксановой полторы минуты.

Зато красиво получилось в борьбе за серебро. Ее все же вырвала для Татарстана Анастасия Доценко, которая вернулась в лыжи после длительного перерыва из-за дисквалификации, судебных разбирательств и двух декретов. В разножке восходящая звезда с Камчатки Вероника Степанова героически взяла бронзу, отыграв на своем пятикилометровом этапе у конкурентки из Архангельской области Яводиной минуту.

Суперсостав на финише у мужчин

В мужской эстафете не обошлось без курьезов. На первом же этапе произошло событие, на которое, наверное, скоро будут принимать отдельно ставки, — упал Глеб Ретивых из сборной Тюменской области. Корреспонденту «СЭ» он сказал, что уворачивался от падения другого спортсмена и угодил в борт, который стоял слишком близко к трассе.

Дуэль наверху развернулась между командой Большунова (Северо-Западный федеральный округ) и Коми. По площади эта республика даже больше Норвегии, так что соперник был вполне себе грозный. На последнем этапе с Большуновым должен был схлестнуться Ермил Вокуев — который с учетом побед в серии Ski Classics даже может спорить с Александром за статус лучшего марафонца страны.

Но в итоге Вокуев ушел лишь с бронзой. Еще на третьем этапе к дуэту Порошкин — Шемякин подъехал тюменец Денис Спицов (вытаскивая команду после неудачного старта Ретивых). Денис пытался рвать темп и уйти в отрыв, но в него вцепились мертвой хваткой. Тюменскую область на последнем этапе должен был представлять второй лыжник мира Иван Якимушкин. Большунов — Якимушкин — Вокуев. Вполне себе «гордость нации» и уровень чемпионата мира.

Довести гордость до максимума мог Сергей Устюгов, который подбирался к тройке сзади. Но после отыгрыша части отставания до 45 секунд он закислился и в итоге отстал более чем на минуту. Вышедший на старт 38-летний олимпийский чемпион Турина Евгений Дементьев догнать лидеров уже не мог.

Большунов сопротивления не встретил

На первом круге Вокуев задал прогулочный темп, но Большунов терпел недолго и на стадионе решил поддать жару. Мини-рывок подхватил Якимушкин, представитель Коми пристроился сзади. Ненадолго снова воцарилось затишье.

Затем лидеры Кубка мира от марафонца все же стали уходить. Ермил, видимо, спокойно рассудил, что лучше сохранить бронзу и поберечься перед своим видом, марафоном. Якимушкин лидировал, Большунов держался сзади. Но вряд ли «рюкзачил» — скорее шел процентов на 50 возможностей.

Что и было доказано в конце 37-го километра, когда Александр на небольшом подъемчике заработал «мельницей». Иван пытался удержаться, но одна десятая секунды метров за 300 превратилась в 11 — разница в 100 раз!

Большунов спокойно выиграл эстафету для своего округа и после даже долго не хотел общаться с прессой — мол, что я нового скажу? Но все же согласился, а заодно и раздал автографы огромной толпе болельщиков. Мы посчитали — раздача заняла времени больше, чем этап Большунова в эстафете.

Он заслужил эту любовь. Как и отдых после сезона. Марафон в выходные Большунов не побежит.