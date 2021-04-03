Российскую лыжницу приняли за легендарную норвежку Йохауг. Как на самом деле выглядит Шимолина

Российская лыжница Александра Шимолина рисковала быть недопущенной до старта марафона в рамках чемпионата России в Тюмени. А все из-за формы, уж очень похожей на национальный комбинезон сборной Норвегии. Александру даже едва не приняли за Терезу Йохауг. К финишу она пришла 29-й из 33 участниц, в 12 минутах 20 секундах от победительницы Марии Истоминой.

По словам президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, по правилам соревнований лыжницу не должны были допустить до старта, ведь выступать в экипировке других стран запрещено.

— Спортсмены не имеют права выступать на соревнованиях и выходить на награждение в экипировке других стран, будь то шапочка, полоска или комбинезон, — рассказала Вяльбе.

Однако сама Александра Шимолина после финиша пояснила, что не считает себя нарушительницей.

— Здесь нет никаких надписей, символики. Просто совпадают цвета. Я в этой форме выступала весь сезон, она стоит 10 тысяч рублей. Да, есть фирма Bjorn Daehlie, она шьет для норвежцев. Но это масс-маркет, она с российского сайта. И до этого никаких проблем с ней не было. Теперь задумаюсь, что с ней можно сделать, чтобы больше не было таких казусов. — отметила лыжница.

Тем не менее, это ли не повод присмотреться к спортсменке поближе?