Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о подготовке сборной России к олимпийскому сезону.

— До Олимпиады в Пекине остается три месяца. Установка тредбана как-то повлияет на подготовку лыжников?

— Я не думаю, что это сейчас актуально обсуждать. Это уже на будущее. Тредбан находится в инновационном центре Олимпийского комитета России.

— А спортсмены на сборах... То есть подготовка идет по обычным планам?

— Да, конечно.

— К Олимпиаде в Токио многие наши спортсмены готовились на Дальнем Востоке. А сейчас, перед Пекином?

— Наверное, летникам это подходит. Зимникам это невозможно. Мы готовимся в горах. У нас Олимпийские игры будут проходить на очень большой высоте. Сидеть на равнине перед этим не совсем хорошо.

— А в каких горах готовитесь?

— В основном все будут готовиться в Европе. Сейчас уже кто-то в Финляндии, кто-то еще не уехал. Кто-то уже был на первом снеге в России — в Якутии. Мы все встречаемся в Финляндии, — рассказала Вяльбе «Комсомольской правде».

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.