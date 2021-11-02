Елена Вяльбе: «Большунов уже прооперирован и находится на сборе»
Вяльбе рассказала о состоянии здоровья россиянина Александра Большунова
09:53
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о состоянии здоровья россиянина Александра Большунова.
«Я это не обсуждаю и не комментирую. Потому что Саша это не комментирует. И я не имею права что-либо говорить. Он уже прооперирован, находится на учебно-тренировочном сборе...» — рассказала Вяльбе «Комсомольской правде».
16 октября стало известно, что Большунов перенес операцию. Причиной стала запущенная проблема с кистой, которая ушла в кость и потребовала оперативного вмешательства. А причиной кисты стала неправильно залеченная пломба нервного канала зуба.
Дополнительная информация:
https://www.kp.ru/sports/olimpiada-2022-v-pekine/elena-vyalbe-bolshunov-uzhe-prooperirovan-i-nahoditsya-na-sbore/
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