Елена Вяльбе: «Большунов уже прооперирован и находится на сборе»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о состоянии здоровья россиянина Александра Большунова.

«Я это не обсуждаю и не комментирую. Потому что Саша это не комментирует. И я не имею права что-либо говорить. Он уже прооперирован, находится на учебно-тренировочном сборе...» — рассказала Вяльбе «Комсомольской правде».

16 октября стало известно, что Большунов перенес операцию. Причиной стала запущенная проблема с кистой, которая ушла в кость и потребовала оперативного вмешательства. А причиной кисты стала неправильно залеченная пломба нервного канала зуба.