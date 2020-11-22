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Вяльбе объяснила, почему Устюгов не вошел в состав сборной России

17:10
Сергей Устюгов. Фото AFP
Сергей Устюгов. Фото AFP
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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объяснила, почему двукратный чемпион мира Сергей Устюгов не вошел в состав сборной России на первый этап Кубка мира в Руке (Финляндия).

— Сергей не попал в состав по состоянию здоровья, у него недомогание, — приводит «РИА Новости» слова Вяльбе. — Если будет в хорошей форме, то начнет выступать с Давоса. Команда подходит к первому старту в рабочем состоянии, все рвутся на лыжню. Мне кажется, что отборы прошли хорошо. До первой гонки осталось немного, посмотрим.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет с 27 по 29 ноября.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201122/ustyugov-1585791159.html

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