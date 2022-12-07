Статью про Савелия Коростелева могут удалить из Википедии

Статью о российском лыжнике Савелии Коростелеве могут удалить из Википедии.

Страница предложена к удалению, поскольку по мнению редакторов победы на этапах Кубка России недостаточно для того, чтобы на ресурсе существовала статья о спортсмене.

«Как двукратный чемпион мира по юниорам он тоже недостоин страницы в Википедии. Именно потому, что чемпион по юниорам. Википедия для спортсменов рассматривает только достижения на соревнованиях для взрослых», — написал один из редакторов в обсуждении темы по удалению страницы Коростелева.

Отмечается, что условиями для размещения страницы является либо завоеванная спортсменом медаль на взрослом Кубке или чемпионате мира, или же участие в Олимпийских играх.

19-летний Коростелев — сын известной российской лыжницы и призера Олимпийских игр Натальи Коростелевой. Он является двукратным чемпионом мира среди юниоров (10 км классическим стилем и эстафета). В сезоне-2022/23 спортсмен лидирует в личном зачете Кубка России с 261 очком после двух этапов.