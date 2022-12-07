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Вяльбе об удалении Википедией статьи о Коростелеве: «Интернету придется смириться — его фамилия все равно там будет»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Савелий Коростелев.
Фото Пресс-служба Федерации лыжных гонок России

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что статью о российском лыжнике Савелии Коростелеве могут удалить из Википедии.

«Я даже никогда не задумывалась, что у таких молодых страничка в Википедии есть. Не думаю, что на этом надо заострять внимание. У него буду еще достойные победы. Интернету все равно придется с этим смириться, его фамилия по-любому там будет», — сказала Вяльбе «СЭ».

19-летний Коростелев — сын известной российской лыжницы и призера Олимпийских игр Натальи Коростелевой. Он является двукратным чемпионом мира среди юниоров (10 км классическим стилем и эстафета). В сезоне-2022/23 спортсмен лидирует в личном зачете Кубка России с 261 очком после двух этапов.

Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
Савелий Коростелев
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Статью про Савелия Коростелева могут удалить из Википедии

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