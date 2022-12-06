Лыжные гонки
Новости Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада
Р§Рњ 2022
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 11:34

Губерниев назвал врунами и лицемерами норвежских лыжников

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывания норвежских лыжников об отсутствии россиян на международных стартах.

«Тут надо понимать!!! Вранье и лицемерие!!! Я их задел за живое и началось!!! На воре и шапка горит!!!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что спортсменов из сборной Норвегии не волнует отсутствие россиян на международных стартах. В ответ норвежская лыжница Тириль Венг сообщила, что они «скучают по российским спортсменам». Также отреагировал лыжник из Норвегии Скар, раскритиковав комментатора.

22 октября стало известно, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских атлетов от участия в международных соревнованиях на сезон-2022/23.

Российские и белорусские лыжники были отстранены от участия в международных соревнованиях в марте нынешнего года.

Сборная России по лыжным гонкам
Дмитрий Губерниев
0
Читайте также
Владелец клуба НБА — фанат Малкина. Он бегал за его автографом
«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон» в матче НХЛ, у Овечкина «-1»
В Китае высмеяли слова Макрона о глазах Путина
В США указали на производство РФ крылатых ракет в условиях санкций Запада
ВТБ заявил об отражении крупнейшей DDOS-атаки из-за рубежа
В каких валютах Россия ведет расчеты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Резцова поддержала норвежского лыжника, назвавшего Губерниева идиотом
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости