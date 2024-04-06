Сорин — о медийности Степановой: «Я не против, если все в меру. Главное, чтобы не мешало работе»

Тренер сборной России Егор Сорин в интервью «СЭ» высказался о медийной активности Вероники Степановой, которая тренируется в его группе.

«Я не против медийности, если все в меру. Главное, чтобы не мешало работе, результату. Если я вижу, что спортсмен, занимаясь этой медийностью, наоборот, вдохновляется, заряжается перед стартом, во время тренировочного процесса, это хорошо. Но есть и спортсмены, которых излишняя медийность откровенно выхолащивает.

К примеру, я такой человек, и когда был спортсменом, мне это мешало, я бы не смог выдавать свой максимум, много уделяя внимания социальным медиа, СМИ. Но каждый человек по-разному себя в этом плане ощущает, у всех разные психотипы, свои особенности. Здесь каждому нужно, чтобы он понимал, в какой мере медийность способствует результату или как минимум ему не препятствует», — сказал Сорин.

Степанова ведет свой личный блог в одном из крупных российских СМИ.

Полностью интервью Егора Сорина читайте на сайте «СЭ».