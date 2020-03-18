Telegram-канал «На 25-м километре» сообщил, что гонки на первенстве России отменили за полчаса до начала из-за подозрения на коронавирус у одного из участников. Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин рассказал о реальном положении дел.

— Скорее всего, там обыкновенная простуда, — сообщил Крянин. — Но в нынешней ситуации мы решили перестраховаться и соревнования не проводить. Думаю, анализы покажут, что никакого коронавируса нет — просто ОРВИ или ангина. Скоро узнаем. Никакой паники в Малиновке нет. Но всех распускают по домам. Лыжный сезон на этом, похоже, закончен. Лучше перестраховаться. (Владимир Иванов)