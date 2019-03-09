"Сегодня вся команда работала на Большунова". Вяльбе - о триумфе российских лыжников в марафоне

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что вся российская команда работала на победу Александра Большунова в марафоне на этапе Кубка мира в норвежском Осло. Второе и третье место также заняли россияне: Максим Вылегжанин и Андрей Ларьков.

- Я, безусловно, рада за Максима, знала, что он настраивается на последнюю гонку очень серьезно и сможет показать результат, - приводит ТАСС слова Вяльбе. - Не стоит говорить, что Большунову стоило пропустить Вылегжанина, так как Саша борется за первое место в общем зачета Кубка мира, и эти 20 очков могли бы ему дорогого стоить.

В принципе сегодня вся команда усердно работала, на Большунова в том числе. Думаю, что Максим не обиделся, так как у меня было ощущение, что он сам его пропустил: все-таки у наших мужчин со времен Завьялова не было побед в общем зачете Кубка мира.

Напомним, для 36-летнего Вылегжанина эта гонка стала последней в карьере.

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