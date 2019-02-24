Россия заняла четвертое место в женском командном спринте на ЧМ, победила Швеция

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Зефельде (Австрия) в женском командном спринте победу одержала сборная Швеции.
Второе место заняла сборная Словении. Бронзу завоевала команда Норвегии.
Сборная России на четвертом месте. За россиянок выступали Наталья Непряева и Юлия Белорукова.
Зефельд (Австрия)
Чемпионат мира
Женщины
Командный спринт (К)
1. Швеция (Стина Нильссон, Майя Дальквист) - 15.14,93
2. Словения (Катя Виснар, Анамария Лампич) - отставание 0,37
3. Норвегия (Ингвильд Остберг, Майкен Фалла) - 0,60
4. Россия (Наталья Непряева, Юлия Белорукова) - 0,93
5. США (Сейди Бьорнсен, Джессика Диггинс) - 2,79
6. Германия (Виктория Карль, Сандра Рингвальд) - 6,71
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