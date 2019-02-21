19:17 | Лыжные гонки

Организаторы ЧМ отклонили протест сборной России на нарушение правил Клебо в отношении Устюгова

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Тренер российского лыжника Сергея Устюгова Маркус Крамер заявил, что организаторы чемпионата мира по лыжным видам спорта отклонили протест сборной России на поведение норвежца Йоханнеса Клебо в полуфинале спринтерской гонки турнира и показанную россиянину желтую карточку. Клебо подрезал и толкнул Устюгова - затем они повздорили после финиша.

- Ничего не изменилось, - приводит ТАСС слова Крамера, который присутствовал на заседании жюри.

Отметим, что Клебо стал чемпионом мира в спринте. Устюгов выбыл в полуфинале, заняв 5-е место. 

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https://tass.ru/sport/6145469

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