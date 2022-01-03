Непряева выиграла масс-старт классическим стилем на «Тур де Ски»
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла масс-старт классическим стилем на 10 километров на лыжной многодневке «Тур де Ски».
Спортсменка преодолела дистанцию за 29 минут и 51,3 секунды. Отметим, что россиянка является лидером в общем зачете многодневки перед последним днем соревнований, который состоится завтра, 4 января.
Второе место заняла норвежка Хейди Венг, на третьей строчке — Криста Пярмякоски из Финляндии.
Лыжные гонки
Валь-ди-Фьемме (Италия)
Кубок мира
Тур де Ски
Женщины
Масс-старт, 10 км (К)
Финал
1. Наталья Непряева (Россия) — 29:51.3
2. Хейди Венг (Норвегия) — 29:55.0
3. Криста Пармакоски (Финляндия) — 29:56.1
4. Эбба Андерссон (Швеция) — 29:58.8
5. Катарина Хенниг (Германия) — 30:02.2
6. Тереза Штадлобер (Австрия) — 30:05.6
10. Татьяна Сорина (Россия) — 30:44.4
17. Лилия Васильева (Россия) — 31:15.1
21. Анастасия Рыгалина (Россия) — 31:29.7
34. Екатерина Смирнова (Россия) — 32:24.5
37. Христина Мацокина (Россия) — 32:45.5
41. Яна Кирпиченко (Россия) — 32:57.5
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