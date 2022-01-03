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«Тур де Ски», мужской масс-старт: где смотреть и во сколько начало гонки

15:10
Александр Большунов. Фото Global Look Press
Александр Большунов. Фото Global Look Press
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Сегодня, 3 января, в Ленцерхайде (Швейцария) пройдет очередной день лыжной многодневки «Тур де Ски». В 16.50 по московскому времени состоится мужской масс-старт классическим стилем на 15 км.

Состав сборной России: Александр Большаков, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Алексей Червоткин, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко и Глеб Ретивых.

Следить за ходом гонки можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

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Сергей Ревенко все материалы автора
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