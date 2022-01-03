«Тур де Ски», мужской масс-старт: где смотреть и во сколько начало гонки

Сегодня, 3 января, в Ленцерхайде (Швейцария) пройдет очередной день лыжной многодневки «Тур де Ски». В 16.50 по московскому времени состоится мужской масс-старт классическим стилем на 15 км.

Состав сборной России: Александр Большаков, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Алексей Червоткин, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко и Глеб Ретивых.

Следить за ходом гонки можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.