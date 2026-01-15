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Кубок России, этап в Казани: онлайн-трансляция гонки мужчин на 15 км

Шестой этап Кубка России по лыжным гонкам проходит в Казани
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ФЛГР, Telegram

Шестой этап Кубка России по лыжным гонкам проходит в Казани на базе лыжно-биатлонного комплекса.

В четверг, 15 января, состоятся индивидуальные гонки. Мужчины выступят на 15 км свободным стилем. Начало гонки — в 13.00 по московскому времени.

В прямом эфире соревнования показывают на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Эфир начнется в 12.35 мск.

Лидером общего зачета после пяти этапов Кубка России по лыжным гонкам является Сергей Ардашев.

Следить за последними новостями и результатами можно в разделе лыжных гонок на сайте «СЭ».

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Евгения Крупицкая
Сергей Ардашев
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