Кубок России, этап в Казани: онлайн-трансляция гонки мужчин на 15 км
Шестой этап Кубка России по лыжным гонкам проходит в Казани
Шестой этап Кубка России по лыжным гонкам проходит в Казани на базе лыжно-биатлонного комплекса.
В четверг, 15 января, состоятся индивидуальные гонки. Мужчины выступят на 15 км свободным стилем. Начало гонки — в 13.00 по московскому времени.
В прямом эфире соревнования показывают на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Эфир начнется в 12.35 мск.
Лидером общего зачета после пяти этапов Кубка России по лыжным гонкам является Сергей Ардашев.
Следить за последними новостями и результатами можно в разделе лыжных гонок на сайте «СЭ».
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