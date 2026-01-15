Кубок России, этап в Казани: онлайн-трансляция гонки женщин на 10 км
Шестой этап Кубка России по лыжным гонкам проходит в Казани
Шестой этап Кубка России по лыжным гонкам проходит в Казани на базе лыжно-биатлонного комплекса.
В четверг, 15 января, состоятся индивидуальные гонки свободным стилем стилем.
Женщины выступят на дистанции 10 км, старт гонки — в 11.00 по московскому времени.
В прямом эфире соревнования показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Эфир начнется в 10.30 мск.
После пяти этапов, прошедших в ноябре — декабре 2025 года, в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам лидирует Евгения Крупицкая.
Следить за последними новостями и результатами можно в разделе лыжных гонок на сайте «СЭ».
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