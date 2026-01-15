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Лыжные гонки

15 января, 08:00

Кубок России, этап в Казани: онлайн-трансляция гонки женщин на 10 км

Шестой этап Кубка России по лыжным гонкам проходит в Казани
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ФЛГР, Telegram

Шестой этап Кубка России по лыжным гонкам проходит в Казани на базе лыжно-биатлонного комплекса.

В четверг, 15 января, состоятся индивидуальные гонки свободным стилем стилем.

Женщины выступят на дистанции 10 км, старт гонки — в 11.00 по московскому времени.

В прямом эфире соревнования показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Эфир начнется в 10.30 мск.

После пяти этапов, прошедших в ноябре — декабре 2025 года, в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам лидирует Евгения Крупицкая.

Следить за последними новостями и результатами можно в разделе лыжных гонок на сайте «СЭ».

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Евгения Крупицкая
Сергей Ардашев
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