Кубок России, этап в Казани: онлайн-трансляция гонки женщин на 10 км

Шестой этап Кубка России по лыжным гонкам проходит в Казани

Шестой этап Кубка России по лыжным гонкам проходит в Казани на базе лыжно-биатлонного комплекса.

В четверг, 15 января, состоятся индивидуальные гонки свободным стилем стилем.

Женщины выступят на дистанции 10 км, старт гонки — в 11.00 по московскому времени.

В прямом эфире соревнования показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Эфир начнется в 10.30 мск.

После пяти этапов, прошедших в ноябре — декабре 2025 года, в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам лидирует Евгения Крупицкая.

Следить за последними новостями и результатами можно в разделе лыжных гонок на сайте «СЭ».