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Губерниев: «Норвежские комментаторы называют Большунова лучшим дистанционщиком всех времен и народов»

15:22
Александр Большунов. Фото Nordic Focus
Александр Большунов. Фото Nordic Focus
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» победу Александра Большунова в масс-старте на 15 км на Кубке мира по лыжным гонкам в Энгадине.

«Свежий Большунов — однозначно лучший. Он — настоящее явление. Победа безоговорочная, в одну калитку, — уверен Губерниев. — Если бы не он, мы бы не видели ни одной медали на Кубке мира. Большунов — целая планета, но за ним у нас было много ошибок в стартовых составах на чемпионате мира. Убери Большунова и без него будет другая команда».

Также Губерниев сказал, что норвежские комментаторы дают высокие оценки Большунову.

«Я внимательно слежу за тем, что говорят норвежцы. Норвежские комментаторы называют его Александром Великим — они говорят, что он лучший дистанционщик всех времен и народов. Представляете, какой комплимент нашему парню?! Норвежцы так же говорят, что если бы он не бежал эстафету на чемпионате мира, то мог бы выиграть три золотые медали», — добавил Губерниев.

Второе место в масс-старте с отставанием в 18,4 секунды занял норвежец Йоханнес Клебо, замкнул тройку его соотечественник Пол Голберг.

(Константин Колмаков)

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