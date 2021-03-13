Клебо — о масс-старте: «Все было хорошо, пока Большунов не сделал рывок»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал результат в масс-старте на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Энгадине.

«Я очень рад, что сегодня мне удалось стать вторым. Хотя, конечно, я очень заинтересован, чтобы всегда быть как можно быстрее. Но на прошлой неделе случилось столько вещей, на которые приходилось тратить время. Это тоже стоит учитывать.

Я действительно считаю, что долгое время все шло хорошо. Я прекрасно чувствовал себя, все было отлично, а потом он сделал свой рывок. Тогда я еще полагал, что смогу его догнать, но у Большунова были безумно хорошие лыжи», — приводит слова Клебо NRK.

13 марта Йоханнес Клебо стал вторым в масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира в Энгадине с отставанием в 18,4 секунды. Победу в гонке одержал россиянин Александр Большунов, ушедший в отрыв за несколько километров до финиша. Третьим стал Пол Голберг (+18,9).