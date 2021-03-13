Тренер сборной Норвегии заявил, что Большунов вдохновляет его команду на победы

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Носсум прокомментировал победу Александра Большунова в масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира в Энгадине.

«Он чрезвычайно хорош в даблполинге. Он преподнес нам этот урок, поедем домой тренироваться. Этот лыжник невероятно впечатляет. У него есть совершенно экстремальные качества, и для нас вдохновение — смотреть на него.

Его фото будет висеть у нас до Олимпийских игр, он будет нарисован на стене в туалете. И будем тренироваться, чтобы стать лучше. Большунов чрезвычайно хорош в том, чтобы держать максимальную скорость длительное время. Он изматывает нас и своих соперников даблполингом. Он силен как медведь», — сказал в эфире NRK Носсум.

Российский лыжник Александр Большунов 13 марта завоевал золото масс-старта на 15 км на этапе Кубка мира в Энгадине. Второе место с отставанием в 18,4 секунды занял норвежец Йоханнес Клебо. Третьим стал его соотечественник Пол Голберг (18,9).