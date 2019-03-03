Елена Вяльбе - об итогах ЧМ: "Для меня все медали как золотые"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что все медали, завоеванные национальной командой на чемпионате мира в Зефельде, для нее эквивалентны золотым. Россия завоевала пять серебряных наград и три бронзы в лыжных гонках.

- Ну наши основные предположения на золото - это был скиатлон, - сказала Вяльбе в эфире программы "Все на лыжи" на телеканале "Матч ТВ". - Я очень надеялась на мужскую эстафету. Мы за последние годы впервые на последний этап выходили вместе с норвежцами. Ну и какую-то надежду давала "пятнашка", было видно, насколько готов был Саня Бессмертных. Но для меня эти все медали как золотые.

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