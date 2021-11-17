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«Одно из природных чудес света». Большунов показал фото на фоне северного сияния

Большунов опубликовал фото на фоне северного сияния
09:51
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Российский лыжник Александр Большунов опубликовал новое фото в Instagram. Спортсмен сфотографировался на фоне северного сияния.

«Одно из природных чудес света», — подписал снимок лыжник.

Публикация от Aleksandr Bolshunov (@san_sanych_bolshunov)

Ранее Большунов перенес операцию на челюсти. Необходимость в хирургическом вмешательстве возникла из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость. Сейчас спортсмен готовится к новому сезону.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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