Лыжница Кусургашева — о столкновении с собакой: «Хоть не медведь выбежал»

Российская лыжница, представительница Алтая Арина Кусургашева в разговоре с «СЭ» поделилась эмоциями от столкновения с собакой в марафоне на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

Кусургашева лидировала в гонке вместе с Алиной Кудисовой, но обеих выбила из гонки собака. Кудисова сошла, Кусургашева продолжила гонку после падения, но стала седьмой.

«Первый раз в жизни такое, очень неожиданно. Вроде бы собака уходила влево, но потом резко бросилась под лыжи. Среагировать не успела. Гонку продолжить смогла, но за медаль побороться уже не смогла. Рука чуть болит, ну и в целом ушиблась, но несильно. Раз сделали дистанцию 50 километров, то надо бежать 50. Но погода тут очень переменчивая, ветра постоянные. Хоть не медведь выбежал», — сказала Кусургашева.

Победительницей марафона на чемпионате России стала Евгения Крупицкая, второе место заняла Елизавета Пантрина, третье — Екатерина Булычева.

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