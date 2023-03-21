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Сегодня, 11:38

Устюгов: «Это последняя гонка на чемпионате России? Скорее всего, да»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский лыжник Сергей Устюгов после гонки с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на чемпионате России признался, что это, возможно, его последняя гонка. Он занял 10-е место. Ранее Устюгов говорил, что по окончании этого сезона может завершить карьеру.

— Я хотел быстро начать и держать темп до конца. Быстро начал, потом среднюю скорость скинул.

— Что Крамер сказал тебе перед гонкой?

— Ничего не говорил. Все по самочувствию и настроению.

— Какое было настроение?

— Вроде было неплохое, но сейчас как-то не очень весело.

— Это твоя последняя гонка на чемпионате России?

— Скорее всего, да. Может быть, выйду на полтинник. Может быть, выйду на эстафету. Посмотрю по самочувствию.

— Не было сомнений после таких классных предыдущих гонок: бежать или не бежать сегодня?

— Не было. Хотелось пробежать хорошо. Но что-то пошло не так. Главное — анализировать, смотреть и думать.

— После первого круга ты пытался держаться за Большуновым. Это не было ошибкой?

— Хотел пройти первый круг, чтобы видеть спину Большунова и идти за ним все остальные круги. Не буду много рассказывать. Нужно сделать небольшие выводы, а через полчаса я забуду эту гонку.

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