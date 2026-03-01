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1 марта, 12:06

Большунов — о победе в спринте: «Сегодня самочувствие полностью разобранное»

Ана Горшкова
Корреспондент

Лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в спринте свободным стилем на чемпионате России-2026 в Южно-Сахалинске.

«Сегодня для меня была очень сложная гонка, — цитирует ТАСС Большунова. — Самочувствие полностью разобранное, движение в разные стороны. Сам удивляюсь, почему так часто разобранное состояние. Но хватило, чтобы сегодня выиграть».

На счету Большунова теперь 29 медалей на чемпионатах России — 22 золотые, две серебрые и 5 бронзовых наград.

3 марта в Южно-Сахалинске у мужчин пройдет командный спринт, 5 марта — эстафета, 8 марта — масс-старт.

Егор Митрошин, Александр Большунов, Иван Горбунов.Два невероятных финала в спринте на чемпионате России. Большунов забрал очередное золото, а Степанова осталась без победы

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Источник: ТАСС
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Александр Большунов
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