Большунов — о победе в спринте: «Сегодня самочувствие полностью разобранное»

Лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в спринте свободным стилем на чемпионате России-2026 в Южно-Сахалинске.

«Сегодня для меня была очень сложная гонка, — цитирует ТАСС Большунова. — Самочувствие полностью разобранное, движение в разные стороны. Сам удивляюсь, почему так часто разобранное состояние. Но хватило, чтобы сегодня выиграть».

На счету Большунова теперь 29 медалей на чемпионатах России — 22 золотые, две серебрые и 5 бронзовых наград.

3 марта в Южно-Сахалинске у мужчин пройдет командный спринт, 5 марта — эстафета, 8 марта — масс-старт.

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