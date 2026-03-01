Губерниев о Большунове: «Героический спортсмен, с трудом находит в себе силы сейчас соревноваться»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах российского лыжника Александра Большунова.

«Ардашев сейчас значит посильнее Большунова, раз последний рубеж в эстафете доверяют ему. Александру трудно искать мотивацию. Он является человеком, который стоял на вершине. Олимпиада его подкосила. Его разговор о цирке в скиатлоне продиктован болью. Он точно давал себе отчет, что будь он на Олимпиаде, боролся бы за распределение золота.

Большунов — спортсмен большой, героический. Понятно, что он с трудом находит в себе силы сейчас соревноваться. Его уровень подготовки олимпийский и нынешний — две большие разницы. Если Александра вернуть на международную арену, он будет совсем другой. Я уверен в этом. Это другой уровень мотивации», — сказал Губерниев «СЭ».

В воскресенье, 1 марта, Большунов стал победителем в спринте свободным стилем на чемпионате России-2026 в Южно-Сахалинске. На его счету теперь 29 медалей на чемпионатах страны — 22 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых наград.

3 марта в Южно-Сахалинске у мужчин пройдет командный спринт, 5 марта — эстафета, 8 марта — масс-старт.

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