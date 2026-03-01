Пантрина и Большунов победили в спринте на чемпионате России-2026

Российский лыжники Елизавета Пантрина и Александр Большунов одержали победы в спринте свободным стилем на чемпионате России-2026 в Южно-Сахалинске.

Пантрина преодолела дистанцию за 3 минуты 55,09 секунды. Второю строчку заняла Вероника Степанова (+0,16), третье — Евгения Крупицкая (+0,20).

Большунов показал время 3 минуты 18,55 секунды. Вторым в спринте стал Егор Митрошин (+0,11), третье место занял Иван Горбунов (+0,24).

3 марта на чемпионате России пройдут командные спринты.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Спринт, свободный стиль

Мужчины

1. Александр Большунов — 3.18,18

2. Егор Митрошин — отставание 0,10

3. Иван Горбунов +0,25

Женщины

1. Елизавета Пантрина — 3.55,09

2. Вероника Степанова +0,16

3. Евгения Крупицкая +0,20

Подписывайся на канал «СЭ» в Max