Пантрина и Большунов победили в спринте на чемпионате России-2026
Российский лыжники Елизавета Пантрина и Александр Большунов одержали победы в спринте свободным стилем на чемпионате России-2026 в Южно-Сахалинске.
Пантрина преодолела дистанцию за 3 минуты 55,09 секунды. Второю строчку заняла Вероника Степанова (+0,16), третье — Евгения Крупицкая (+0,20).
Большунов показал время 3 минуты 18,55 секунды. Вторым в спринте стал Егор Митрошин (+0,11), третье место занял Иван Горбунов (+0,24).
3 марта на чемпионате России пройдут командные спринты.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2026
Спринт, свободный стиль
Мужчины
1. Александр Большунов — 3.18,18
2. Егор Митрошин — отставание 0,10
3. Иван Горбунов +0,25
Женщины
1. Елизавета Пантрина — 3.55,09
2. Вероника Степанова +0,16
3. Евгения Крупицкая +0,20
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