Лыжи
Чемпионат России
Новости
Статьи
Уведомления
Главная
Лыжные гонки
Чемпионат России

1 марта, 10:10

Пантрина и Большунов победили в спринте на чемпионате России-2026

Ана Горшкова
Корреспондент
Егор Митрошин, Александр Большунов и Иван Горбунов.
Фото ФЛГР

Российский лыжники Елизавета Пантрина и Александр Большунов одержали победы в спринте свободным стилем на чемпионате России-2026 в Южно-Сахалинске.

Пантрина преодолела дистанцию за 3 минуты 55,09 секунды. Второю строчку заняла Вероника Степанова (+0,16), третье — Евгения Крупицкая (+0,20).

Большунов показал время 3 минуты 18,55 секунды. Вторым в спринте стал Егор Митрошин (+0,11), третье место занял Иван Горбунов (+0,24).

3 марта на чемпионате России пройдут командные спринты.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Спринт, свободный стиль

Мужчины

1. Александр Большунов — 3.18,18

2. Егор Митрошин — отставание 0,10

3. Иван Горбунов +0,25

Женщины

1. Елизавета Пантрина — 3.55,09

2. Вероника Степанова +0,16

3. Евгения Крупицкая +0,20

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Большунов
Вероника Степанова
Евгения Крупицкая
Егор Митрошин
Иван Горбунов
Елизавета Пантрина
Читайте также
Зверев победил Коболли в финале мужского «Ролан Гаррос»
Что произошло с Кристианом Эриксеном во время матча Дания - Украина, состояние здоровья, диагноз
В США подали иск в суд с требованием отменить турнир UFC у Белого дома
Оскар против всех — Мексики, картелей, президента и Чавеса. 30 лет бою Де Ла Хойя — Чавес
В посольстве сообщили об освобождении гражданки РФ из call-центра в Мьянме
Что произошло за ночь 8 июня. Главное
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Чемпионат России по лыжным гонкам: онлайн-трансляция спринта

Большунов — о победе в спринте: «Сегодня самочувствие полностью разобранное»
Новости
RSS RSS
Все новости