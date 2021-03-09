Вяльбе про наказание Большунова: «Пытаются любыми путями «убить» лидера»

Трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, подводя итоги чемпионата мира в Оберстдорфе, в интервью ТАСС высказала свое отношение к условной дисквалификации Александра Большунова за инцидент с финном Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти в конце января.

— В Финляндии Большунов попал в неприятную историю с лыжником Йони Мяки. Хотел уточнить по поводу дополнительного наказания, которое прилетело перед чемпионатом мира. Сначала мы все думали, что испытательный срок будет действовать пять гонок, а в итоге оказалось, что пять цельных соревнований, и чемпионат мира — только один из них?

- Вы считаете, что чемпионат мира — это один старт FIS?

— В FIS сказали именно так.

- Да? Что ж, это очень круто. Пусть тогда еще на пять лет продлевают.

— То есть для вас это новость?

- Да, причем это большая новость. Мы считаем, что пять фисовских стартов — это пять гонок. Мы вообще считаем странным, что на наше письмо на имя Томаса Баха и главе комитета по этике МОК Пан Ги Муну нам никто не ответил. Были же нарушены все регламенты, в FIS даже нет комиссии, которая бы рассматривала вопросы этики. Дело было передано третьей стороне.

— Решение вынес некий независимый комиссар по этике и соответствию.

— Если имеется в виду господин Нетцле, то он не может быть независимым, потому что всегда привлекается в качестве юриста для FIS. Он уже не может быть независимым. Там куча нарушений, и именно по этой причине мы написали Томасу Баху и Пан Ги Муну.

Причем финская сторона 1 февраля на заседании FIS четко дала понять, что не хочет никаких дополнительных санкций для спортсмена. То же самое сказали шведы, которые отметили, что им нечего добавить к словам финского коллеги. Норвежцы тоже не настаивали на дополнительных наказаниях или санкциях против спортсмена. Речь шла о том, чтобы комиссия рассмотрела, было ли это поведение этичным, чтобы это было неким посылом молодым спортсменам и так далее.

Все было очень красиво и пафосно сказано, а в итоге передано господину Нетцле, чье отношении к России мне прекрасно известно. Это же именно он проиграл нам сочинский суд. Поэтому к нам он вообще никак не может быть беспристрастен, и он никак не может быть нейтральным человеком.

— Как вам кажется, откуда ноги растут?

— Мы прекрасно понимаем откуда. Пытаются любыми путями «убить» лидера, чтобы весь мир порадовался за Норвегию. Я других течений не вижу.