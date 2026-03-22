Филиппов — о бронзе на этапе Кубка мира в Италии: «Дали короткую визу, пришлось ехать под старт»

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший бронзовую медаль в спринте на этапе Кубка мира в в Валь-Мартелло (Италия), поделился подробностями своего выступления.

«Приехать в 15:30 в гостиницу после двух ночных перелетов и четырехчасовой дороги, заехать на подиум Кубка мира утром следующего дня — сделано. P. S. Дали короткую визу, поэтому пришлось ехать под старт. Кстати, в квалификации был в секунде от вылета. А четвертьфинал на тоненького прошел», — написал спортсмен в Telegram-канале.

На Олимпийских играх 2026 года в Италии Филиппов стал единственным российским медалистом, завоевав серебро в спринте. Россияне выступали на Играх в нейтральном статусе.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max