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Ски-альпинизм

22 марта, 18:30

Филиппов — о бронзе на этапе Кубка мира в Италии: «Дали короткую визу, пришлось ехать под старт»

Руслан Минаев

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший бронзовую медаль в спринте на этапе Кубка мира в в Валь-Мартелло (Италия), поделился подробностями своего выступления.

«Приехать в 15:30 в гостиницу после двух ночных перелетов и четырехчасовой дороги, заехать на подиум Кубка мира утром следующего дня — сделано. P. S. Дали короткую визу, поэтому пришлось ехать под старт. Кстати, в квалификации был в секунде от вылета. А четвертьфинал на тоненького прошел», — написал спортсмен в Telegram-канале.

На Олимпийских играх 2026 года в Италии Филиппов стал единственным российским медалистом, завоевав серебро в спринте. Россияне выступали на Играх в нейтральном статусе.

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Никита Филиппов
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