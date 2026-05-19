Никита Филиппов: «Лет до 12-14 вообще ненавидел на лыжах кататься»

Серебряный призер Олимпийских игр в ски-альпинизме Никита Филиппов в рамках «Добротура» на Камчате от ДоброFON рассказал о своих первых шагах в спорте.

— Началось с того, что я вообще ненавидел на лыжах кататься. Каждые выходные мы выезжали с родителями, и я ненавидел это времяпрепровождение. Вот этот час, что мы там катались, или два. Где-то в три года встал на лыжи, и мне не нравилось кататься лет до 12-14.

Потом начал как-то получать удовольствие от катания на лыжах. Я вообще не понял как.

Мне просто нравилось зарубаться. У меня друг был, с которым мы в одном подъезде жили. Он пошел на биатлон, я пошел тоже на биатлон за ним, потому что хотел его везде обгонять. И так получилось, — сказал Филиппов.



23-летний Филиппов является серебряным призером Олимпийских игр в Италии в спринте. В этой же дисциплине он выиграл золото на чемпионате Европы-2026, а также стал первым на чемпионате России в дисциплине «гонка».