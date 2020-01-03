1 января по всей России прошел «Забег обещаний» от I Love Running

Уже в шестой раз 1 января тысячи людей в городах России и по всему миру собрались под флагом движения I Love Running и пробежали символическую новогоднюю дистанцию 2020 метров.

В в новом году — 2020-м — 15 000 человек в более, чем 500 городах по всему миру приняли участие в акции — от Бали до центрального парка Нью-Йорка.

«Забег обещаний-2020».

По правилам забега участники перед стартом записывали личные обещания и свои новогодние пожелания.

«Забег обещаний-2020».

«Если человек выходит на пробежку в честь своих обещаний 1 января, то его не остановить на пути к целям весь год. А если очень захотелось, то пробежали и больше, здесь были компании на любую дистанцию», — говорят организаторы из I Love Running.

«Забег обещаний-2020».

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