Регбийный ЦСКА стал сильнейшим клубом Москвы

В заключительном матче ч емпионата России по регби сезона-2021/22 мужская команда регби-клуба ЦСКА одержал а уверенную победу над другой РК «Слав а » ( 24:10 ) и занял а седьмое место, став лучш ей из трех столичных регбийных клубов.

В так называемом утешительном плей-офф за пятое-восьмое места ЦСКА на выезде уступил «Красному Яру», хотя выдал яркий второй тайм. Проигрывая по ходу матча 0:29, армейцы занесли четыре попытки подряд и свели игру к достойному результату 20:29!

В заключительном матче сезона против «Славы» помимо седьмо го мест а разыгрывался и статус лучшей команды Москвы , поскольку «Динамо» по итогам регулярки заняло девятое место и в плей-офф уже не участвовало.

Для ЦСКА ситуация осложнялась тем, что вызов на матч Barbarians (этакая сборная мира, которая играет выставочные матчи с разными сборными , и защища ть ее цвета - огромная честь для любого игрока и тренера) получил главный тренер Джон Молвихилл . Таким образом , на тренерском мостике остались Юрий Кушнарев и Валерий Цнобиладзе.

В есь матч получился как будто продолжением второго тайма против «Красного Яра»: ЦСКА играл вдохновенно и даже авантюрно, а ошибки компенсировались настолько красивыми моментами, что зрители не жалели сил на поддержку . Кульминацией матча стала попытка Кирилла Кузнецова после скидки самого молодого игрока на поле, 17-летнего Ивана Дорофеева . Это произошло в середине второго тайма, и этим шедевром ЦСКА установил окончательный счет в матче — 24:10! До этого свою дебютную попытку в карьере на взрослом уровне оформил сам Дорофеев.