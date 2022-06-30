Мужская команда ЦСКА не примет участие в чемпионате и Кубке России по регби сезона-2022/23

Мужская регбийная команда ЦСКА не будет заявлена в чемпионате и Кубке России сезона 2022/23 из-за финансовых проблем. Решение принято сегодня на попечительском совете клуба, который прошел в Совете ветеранов спорта ЦСКА.

Две недели назад в очном противостоянии с московской «Славой» ЦСКА закрепил за собой статус лучшей команды столицы, однако сейчас клуб вынужден констатировать, что, не найдя генерального спонсора для мужской команды, не сможет взять на себя гарантии финансовых обязательств в стартующем скоро сезоне.

Это решение принято во многом для сохранения концепции комплексного системного подхода деятельности клуба, продолжения работы по поддержке высоких результатов в женском регби, военном регби, а также развитию детской академии и молодежных команд.

ЖРК ЦСКА является обладателем Кубка европейских чемпионов, действующим двукратным чемпионом России, а в 2021 году армейские спортсменки показали уникальный результат, одержав победы во всех пяти турнирах, в которых выступили. В 2022 году женская команда заняла первое место в чемпионате России по регби-7 и Федеральной регбийной лиге.

Кроме того, уже открыты 113 секций по регби в Вооруженных силах и силовых структурах РФ, более 600 детей занимаются в Академии РК ЦСКА, успешно развивается тэг-регби среди корпоративных команд бизнес-лиги, а молодежный состав мужской команды в прошлом году занял третье место в чемпионате России по регби.

Как отметил на совещании председатель попечительского совета регби-клуба ЦСКА, председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев, за мужской командой будет сохранено место в премьер-лиге, куда она сможет вернуться через год.

— Сегодня мы делаем шаг назад, чтобы в будущем сделать два шага вперед, - подчеркнул в своем выступлении Артемьев. — Мы закроем все долги, выполним имеющиеся обязательства перед игроками и приложим все усилия, чтобы найти финансирование на следующий сезон.

В свою очередь президент РК ЦСКА Алексей Митрюшин отметил, что клуб будет стараться сохранить молодежную команду, чтобы на ее основе через год вернуться в регбийную премьер-лигу.

— Мы боролись до сегодняшнего дня, вели активную работу со спонсорами, но окончательное решение было принято только сегодня с началом трансферного окна, чтобы наши игроки могли найти себе команды за ближайший месяц. Добавлю, что мы будем продолжать развивать женское и военное регби, уделять еще большее внимание детской академии и молодежным командам. Еще один приоритет — продолжение интенсивной работы над созданием собственной клубной инфраструктуры в Кузьминках, Мневниках, на Ходынке. В будущем, это станет нашим фундаментом.