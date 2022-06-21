Регби
Новости
Олимпиада Кубок мира 2019
Главная
Регби

Сегодня, 08:20

Трансгендерам запретили участвовать в женских турнирах международной регбийной лиги

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Международная федерация регбилиг (IRL) приняла решение запретить трансгендерам участвовать в международных соревнованиях среди женщин до дальнейшего уведомления.

«В интересах избежания ненужного риска для благополучия, правового и репутационного риска для соревнований Международной регбийной лиги и тех, кто в них участвует, IRL считает необходимым и обязанным провести дополнительные консультации и завершить дополнительные исследования перед окончательным утверждением своей политики», — написано в заявлении IRL.

Также организация заявляет, что ее ответственностью является сбалансировать право человека на участие с предполагаемым риском для других игроков.

IRL продолжит работу по разработке набора критериев, основанных на доказательствах, которые справедливо уравновешивают право человека на игру с безопасностью всех участников.

20 июня стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняли решение пересмотреть правила по допуску трансгендеров к турнирам.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) ужесточила правила участия трансгендеров в соревнованиях.

Источник: https://www.intrl.sport/news/statement-on-transgender-particiption-in-women-s-international-rugby-league/
0
Читайте также
В какое время дня бегать полезнее: бег утром полезен для организма
«Челси» увольняет секси-помощницу Абрамовича. Кто такая Марина Грановская, на которой держался весь клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ВВА-Подмосковье» выиграло бронзовые медали чемпионата России по регби
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости