Трансгендерам запретили участвовать в женских турнирах международной регбийной лиги

Международная федерация регбилиг (IRL) приняла решение запретить трансгендерам участвовать в международных соревнованиях среди женщин до дальнейшего уведомления.

«В интересах избежания ненужного риска для благополучия, правового и репутационного риска для соревнований Международной регбийной лиги и тех, кто в них участвует, IRL считает необходимым и обязанным провести дополнительные консультации и завершить дополнительные исследования перед окончательным утверждением своей политики», — написано в заявлении IRL.

Также организация заявляет, что ее ответственностью является сбалансировать право человека на участие с предполагаемым риском для других игроков.

IRL продолжит работу по разработке набора критериев, основанных на доказательствах, которые справедливо уравновешивают право человека на игру с безопасностью всех участников.

20 июня стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняли решение пересмотреть правила по допуску трансгендеров к турнирам.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) ужесточила правила участия трансгендеров в соревнованиях.