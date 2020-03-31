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Федерация регби США объявила о банкротстве из-за пандемии коронавируса

08:43
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Федерация регби США объявила о своем банкротстве из-за последствий пандемии коронавируса, сообщает AFP.

Федерация сможет реорганизовать и реструктурировать задолженность. Пандемия коронавируса, из-за которой были отменены больщинство турниров, оказала значительное влияние на потери доходов.

Международный совет регби окажет американской федерации свою помощь.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1846 случаев заражения, 16 человек умерли, выздоровело — 76.

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