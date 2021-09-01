Аверины заявлены на соревнования в октябре. Но молчат о продолжении карьеры

Лидеры сборной России впервые после скандала в Токио дали развернутое интервью, но не прояснили вопрос о своем будущем.

Лидеры сборной России по художественной гимнастике Дина и Арины Аверины в качестве почетных гостей посетили город Заволжье Нижегородской области, в котором 23 года назад появились на свет. Ранее сестры приняли участие в мероприятиях, посвященных 800-летнию Нижнего Новгорода, где выступили с совместным номером на праздничном шоу. Во время этой поездки знаменитые спортсменки дали интервью «Матч ТВ», которое стало их первым серьезным обсуждением в СМИ скандальных итогов олимпийского турнира в Токио. Впрочем, главную интригу Аверины так и не развеяли, не ответив четко на вопрос о продолжение карьеры в большом спорте.

Между тем появилась информация, что сестры вместе с Лалой Крамаренко включены в заявку сборной России на этап «Гран-при» в испанской Марбелье, который пройдет 16-17 октября. Этот турнир будет частью подготовки нашей команды к чемпионату мира, намеченному на 27 по 31 октября в японском Китакюсю. Впрочем, заявка носит предварительный характер и еще может поменяться. Между тем появились слухи о том, что Аверины планируют принять участие в будущем сезоне телешоу «Ледниковый период», что исключает их старт и в Марбелье, и в Китакюсю. Это могло бы объяснить туманные ответы гимнасток о своем будущем в интервью «Матч ТВ».

— Сейчас будут новые правила... Не могу точно сказать, заканчиваю я или остаюсь, — отметила Дина.

— Я тоже сейчас в раздумьях. Пока четкого ответа не могу дать, — подхватила Арина.

Зато обе девушки назвали более приземленные цели на ближайшее время. Дина: «Выучиться и сдать на права». Арина: «Выучить английский язык наконец-то. И пойти учиться на экономический».

Вот некоторые другие важные цитаты из интервью «Матч ТВ».

Об отпуске после Токио

Арина: Это было спонтанно. Мы прилетели 9-го, а 10-го вечером решили, что 11-го утром мы улетим на Кипр отдыхать. Чтобы сменить обстановку и забыть про все.

Дина: Первые два дня как-то не очень получалось, но потом мы выключили телефоны, старались вообще никому не отвечать, не заходить в соцсети, если только выложить фоточку какую-нибудь. Но все равно нас узнавали в отеле.

Об отношения с Линой Ашрам

Дина: Мы с ней общались всегда на соревнованиях. Переписывались, только если поздравляя друг друга с днем рождения, Новым годом и прочими праздниками. У нас нет черных списков. После соревнований мы с ней иногда вместе шли на интервью, вместе сидели на допинг-контроле. Общались нормально. После Олимпиады Линой нас с днем рождения поздравила.

Видела ли я ошибку Линой в Токио? У нас был телевизор. Пока кроссовки надевала, смотрю — Линой теряет ленту. Я еще больше успокоилась и еще больше собралась. Потому что понимала: последний вид, и все допускают какие-то ошибки. Я иду по коридору, настраиваюсь, и Ирина Александровна (Винер-Усманова. — Прим. «СЭ») мне говорит: «Дин, Линой потеряла. У тебя появился шанс, давай, иди и делай свою ленту, как ты умеешь».

О влиянии неудачи Арины на результат Дины

Дина: Тренеры мне сказали, что Арина поменяла ленту. Я поняла, значит, узел где-то завязала. Не стала спрашивать, где, что и как. У меня просто впервые в жизни случилась истерика, я стала переживать. Понимаю, что мне вообще ошибаться нельзя. Не помню, что сама себе говорила. Меня просто начало трясти. За всю Олимпиаду это в первый раз случилось. Старалась ходить, дышать и выдыхать, себя успокаивать. И успокоила, все хорошо.

Арина: В первую очередь я старалась даже вида не показывать Дине, что у меня все плохо. Я была спокойна, даже не начала истерить, потому что я находилась в зале, на меня все смотрели. Мне надо было держать лицо, но когда Рита Мамун (олимпийская чемпионка Рио-2016. — Прим. «СЭ») с трибуны крикнула: «Ариша, ты лучшая!» — я чуть не расплакалась.

Об оценках в Токио

Дина: Не хочется об этом думать, не хочется опять переживать все эти эмоции, потому что недавно только успокоилась. Когда выставляли эти видео, как я ожидаю оценку, стою рядом с Аришей, тут сидит Вера Николаевна (Шаталина. — Прим. «СЭ»), и потом я берусь за голову и плачу... Нет, я не хочу. Потому что я всегда на это смотрела и плакала. Я не понимала судейства. Поэтому не могу оценивать, хорошо или плохо.

Упражнения свои я не смотрела полностью — отрывки только. Смотрю и понимаю — все, что я могла, я сделала. Главное, что нигде не потеряла предмет. Не допустила именно грубых ошибок. Может быть, мне нужна не столько эта золотая медаль, сколько правда и справедливость. Чтобы дальше хорошо оценивали и судили российских гимнастов. Наверное, больше мы за это боремся сейчас.

FIG так и не объяснила оценок

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) официально заявила, что считает справедливой победу израильтянки Линой Ашрам в финале личного многоборья на Олимпиаде в Токио. «Мы можем подтвердить, что в составе судейской бригады не было выявлено никаких отклонений или нарушений», — говорится в заявлении FIG. При этом глава российской делегации в Токио-2020 Андрей Конокотин заявил, что нашей стороне не было предоставлено никаких конкретных доказательств непредвзятости судейства.

«В письме четко прописан отказ предоставить результаты видеоанализа выступлений спортсменок в индивидуальном и командном многоборье, а также детализированные протоколы выставления оценок и штрафных баллов участницам соревнований (судейские карточки), которые были запрошены нами еще в Токио 7 и 8 августа, — приводит слова Конокотина сайт ОКР. — Позиция Международной федерации гимнастики по итогам этого официального заявления понятна и даже, наверное, объяснима. Однако в ней полностью отсутствуют аргументированные ответы на вопросы, с которыми я как глава делегации ОКР обращался в FIG и Международный олимпийский комитет (МОК)».