Израильтянки не поедут на ЧМ по художественной гимнастике. Испугались Россию или ковида?

Сборная Израиля без объяснения причин вычеркнута из списка участников октябрьского чемпионата мира в Японии.

Сборная Израиля отозвала заявку на чемпионат мира по художественной гимнастике, который состоится 27-31 октября в японском городе Китакюсю. У израильтянок была максимальная квота — три спортсменки в личных турнирах и шесть девушек в командном. Однако сейчас вся информация об этом на официальном сайте Международной федерации гимнастики (FIG) выделена красным и перечеркнута. Скорее всего, это означает снятие сборной в полном составе. В России подобное решение связывают со скандалом, который разыгрался после победы израильтянки Линой Ашрам над Диной Авериной на Олимпиаде в Токио.

Организационный хаос

Первым на странную заявку Израиля на сайте FIG обратил внимание журналист Гергели Мароси, сославшийся в Twitter также на сообщения израильских СМИ, которые написали, что в Израиле после Токио якобы хотят предоставить девушкам отдых. Ранее сайт 9tv.co.il опубликовал статью, где утверждалось, что «вероятность участия израильской сборной в чемпионате мира стремится к нулю, поскольку ее на данный момент просто не существует». Официальные заявления по этому поводу со стороны Федерации гимнастики Израиля, спортсменок или тренеров пока отсутствуют. Но вероятность того, что эта команда не поедет в Японию из-за организационных проблем и карантинных трудностей, действительно очень высока.

На самом деле проводить чемпионат мира всего через три месяца после завершения Олимпиады — это, мягко говоря, не лучшее решение. Такое регулярно случается в фигурном катании, и лидеры подобные турниры стабильно игнорируют. На новый важный старт очень сложно собраться эмоционально, особенно после многочисленных чествований героев Игр. В случае с Линой был еще хейт из-за спорного решения судей в Токио. Так что у нее причин для отказа от поездки в Китакюсю более чем достаточно. Ведь возможный реванш россиянок мог бы сильно смазать для нее концовку прекрасного сезона.

Кроме того, в данный момент сборная Израиля переживает период безвластия. Задолго до Олимпиады-2020 было решено, что главный тренер групповичек Ирина Вигдорчик оставит свой пост. Ей на смену должны были прийти Рахели Вигдорчик (дочь Ирины) и Натали Байдик. Однако Рахель в последний момент отказалась и была заменена на Эллу Самофалову, личного тренера Николь Зеликман. При этом часть девушек-групповичек сразу после Олимпиады завершила карьеру, а часть занялась лечением травм. При этом «второго состава» у Израиля фактически нет, а юниорок из-за возрастных ограничений нельзя заявить на взрослый турнир.

Не по-спортивному, но можно понять по-человечески

При этом в России снятие израильской сборной с чемпионата мира было воспринято как проявление слабости Ашрам и ее напарниц.

— Мне кажется, что Олимпийские игры их полностью удовлетворили и сейчас они не хотят напрягаться, — заявила «СЭ» главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова. — Тем более что их выступление на Олимпиаде вызвало много различных пересудов. Они ретировались и доживают этот год спокойно. Знаю, что тренер по групповым упражнениям не работает больше со сборной командой Израиля. Наверное, индивидуально пришли к такому решению. Но мы не собирались брать никакой реванш. Это не про меня! Аверина однозначно выиграла Олимпийские игры. Вопрос в том, что этого не дали ей сделать.

— Скорее всего, они испугались, — объяснила поведение израильтянок в интервью «Матч ТВ» олимпийская чемпионка Юлия Барсукова. — После Олимпиады, после всего того, что произошло, был ажиотаж от этого. Нам не нужна передышка, все находятся в хорошей форме. Линой Ашрам — достойный соперник, девушка здесь совершенно ни при чем, просто было некомпетентное судейство.

— Возможно, израильтянки не хотят проигрывать после олимпийской медали, — рассуждает в разговоре с «СЭ» депутат Госдумы Светлана Журова. — Представьте, какая почва будет для разговоров. А так, девочка — победительница, и никто это не будет оспаривать. Наверняка ей и психологически было не просто все это время. И сейчас ей не хочется испытывать негатив болельщиков. Представьте, если Ашрам выступит, не дай бог, плохо на чемпионате мира — какое же внимание будет к ней приковано. Допускаю, что в последнее время она тренировалась меньше, чем обычно. Линой хочется остаться победительницей. Я понимаю ее в этом плане, наверное, у этого есть объективные основания. Она свою миссию выполнила, все остальное на совести судей. Люди, которые занимаются ее пиаром, поступили очень правильно. Это не очень по-спортивному, но можно понять по-человечески.

В ожидании Дины Авериной

Состав сборной России на чемпионат мира в Китакюсю пока не назывался. Но ранее Ирина Винер-Усманова не исключала, что на турнир поедет даже Дина Аверина. Наверняка в числе кандидаток в нашу команду — Лала Крамаренко и Дарья Трубникова, которые в минувшие выходные удачно выступили на турнире «Tart Cup» в чешском Брно. Главными соперницами россиянок в отсутствие Ашрам будут представительницы Болгарии, Белоруссии и Украины.

Всего в чемпионате мира, который откроет новый олимпийский цикл, примут участие более 200 гимнастик из 50 стран. Правда, помимо израильтянок уже оказались групповички из Австрии, и этот процесс наверняка продолжится. Они разыграют пять личных титулов плюс четыре командных (в многоборье и в отдельных упражнениях). Наша сборная из-за санкций ВАДА будет выступать под флагом национальной федерации. При этом в качестве посла турнира приглашена олимпийская чемпионка 2008 и 2012 годов россиянка Евгения Канаева. Изначально этот ЧМ должен был пройти в Копенгагене в 2020 году, но затем на фоне пандемии был перенесен в Японию и отложен на год.