Кто может подстраховать Авериных? Длинная скамейка сборной России по художественной гимнастике

Среди вероятных кандидатов на выступление на ЧМ-2021 в Японии — чемпионка мира Екатерина Селезнева и звезда юниорских соревнований Лала Крамаренко.

Турнир по художественной гимнастике в Токио-2020 получился очень эмоциональным, но на нем сезон в художественной гимнастике не заканчивается. В календаре до конца года — еще несколько крупных стартов, в том числе и чемпионат мира. Он тоже, как и Олимпийские игры, пройдет в Японии, только в конце октября. Поэтому интересно, кто из нашей команды может поехать туда бороться за медали и могут ли на ЧМ-2021 возникнуть новые скандалы с судейством.

Аверины думают о продолжении карьеры

В последних трех мировых первенствах всегда принимали участие Дина и Арина Аверины — на двоих у них 17 чемпионских титулов. Пару золотых медалей завоевали и другие российские «художницы» — Екатерина Селезнева и Александра Солдатова. Все остальное досталось сестрам.

Сейчас Аверины восстанавливаются и проводят время с семьей, отмечая дни рождения мамы и свой собственный. И наверняка думают о продолжении карьеры — стоит ли им продолжать выступления на топ-уровне. У Дины серьезная травма спины, из-за которой не получается исполнять некоторые сложные элементы. Нужна обстоятельная консультация с врачом и обширное лечение. У Арины тоже не все в порядке со здоровьем — она практически всегда выступает с тейпами, а пару лет назад ей пришлось соревноваться с гипсом на пальце.

Поэтому есть вероятность, что на чемпионате мира сестер не будет. И тренерам сборной России придется думать, кто сможет заменить Авериных в Японии в личном турнире. Это непростая задача, ведь, к примеру, Солдатова уже завершила карьеру.

Лала Крамаренко

Вариантов на возможную замену несколько, но пока что никого из девушек нельзя назвать однозначным претендентом на лидерство в обновленной сборной. Первым кандидатом можно считать Лалу Крамаренко, которая в этом сезоне стала третьим номером в команде и запасной на Олимпийские игры. Случись что со спиной Дины или с тестом на коронавирус у любой из девушек основы, именно Лала поехала бы в Токио. Но кадрового форс-мажора не произошло, поэтому Лала осталась во Владивостоке, а потом вернулась в Москву.

Лала очень успешно выступала еще по юниорам, и было видно, что Ирина Винер-Усманова смотрит на Крамаренко как на возможного будущего лидера. На чемпионате мира среди юниоров-2019 в Москве Крамаренко выиграла три золотые медали — в командном первенстве, в упражнении с мячом и с булавами. А в прошлом году у нее состоялся дебют на соревнованиях взрослого уровня на домашнем этапе «Гран-при». Там она стала третьей после Дины Авериной и Дарьи Трубниковой, а на чемпионате России — второй после Арины Авериной. Потом был первый серьезный старт без российских лидеров — и Крамаренко поднялась на пьедестал во всех видах соревнований.

Екатерина Селезнева

Прорывом Кати можно считать чемпионат мира-2019, на который она отобралась практически в рекордном для «личниц» сборной России возрасте — 24 года. И не просто выступила там, а стала двукратной чемпионкой мира. И если в команде это было неудивительно, то финал с обручем принес свои неожиданности. Селезнева выступала последней и завоевала золото, а Линой Ашрам и Дина Аверина остались на втором и третьем местах. В том же году гимнастка выиграла четыре золота на Универсиаде и бронзу в упражнении с булавами.

В этом сезоне все было не так здорово — например, ни одного места в пятерке на «Гран-при» в Москве. Но запасной на Олимпийские игры Селезнева все-таки стала и тоже отправилась на сборы во Владивосток. И сейчас она, уже имея два чемпионских титула, будет самым опытным спортсменом в сборной. Если, конечно, не примет решения завершить карьеру.

Дарья Трубникова

После того как тренер Амина Зарипова привела Маргариту Мамун к золотой медали Олимпиады в Рио, Даша стала главной звездой в этой группе. Одной из первых самых ярких побед гимнастки было золото многоборья на летних юношеских Олимпийских играх. Там Трубникова обогнала, например, Кристину Пограничную из сборной Украины, которая выступала на взрослой Олимпиаде в Токио. На «Гран-при» в Москве в 2019 году Дарья стала первой, обогнав Арину Аверину. Потом в финале юниорка повторила результат, снова завоевав золотую медаль. В следующем году гимнастка тоже участвовала в подобных турнирах, победив в том числе и Лалу Крамаренко.

Есть, конечно, и несколько других наших «художниц», которые уже несколько раз становились призерами международных и российских соревнований, — двукратная чемпионка мира среди юниоров Дария Сергаева, чемпионка России Анастасия Гузенкова и чемпионка Европы среди юниоров Ирина Анненкова. Проблема одна — как и в других видах спорта с субъективной частью, здесь очень важна роль судей, и большое значение имеет то, какой у гимнастки статус в своей команде. Весь олимпийский цикл в лидерах были сестры Аверины, а блеснуть удалось разве что Екатерине Селезневой и Лале Крамаренко.

На чемпионате мира нынешним запасным все равно может не хватить опыта для того, чтобы претендовать на золотые медали. Здесь внесла свои коррективы и пандемия, из-за которой ЧМ в Японии пришлось передвинуть на олимпийский сезон. И при возможном отсутствии наших лидеров непонятно, как в итоге сложится старт и кто будет бороться с Линой Ашрам и Алиной Горносько, призерами Олимпийских игр. Если они, конечно, до Японии доедут. Чемпионат мира точно станет переломным моментом для российской сборной — собственно, на нем определятся претенденты на лидерство в нашей команде на новый олимпийский цикл.