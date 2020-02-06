Художественная гимнастика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Художественная гимнастика

Тренер Александры Солдатовой: «Вчера утром Саша звонила из больницы, сказала, чтобы я не волновалась»

13:02
Теги:

Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко рассказала, что разговаривала с ней за день до того, как появилась информация о госпитализации спортсменки.

— Я не знаю об этом факте, — цитирует РИА Новости Дьяченко. — Вчера утром Саша звонила утром из больницы, сказала, что сдает анализы и чтобы я не волновалась. То, что я слышу сейчас, для меня это такой же шок, как и для всех.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Александра Солдатова госпитализирована в психосоматическое отделение института им. Склифосовского с порезами на левой руке. По информации источника, спортсменка пыталась покончить с собой. 21-летняя Солдатова является четырехкратной чемпионкой мира, также на ее счету три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. На чемпионатах Европы она трижды выигрывала золотую медаль, еще четыре раза становилась серебряным призером европейских первенств.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200206/1564341276.html

Художественная гимнастика: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир