Тренер Александры Солдатовой: «Вчера утром Саша звонила из больницы, сказала, чтобы я не волновалась»

Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко рассказала, что разговаривала с ней за день до того, как появилась информация о госпитализации спортсменки.

— Я не знаю об этом факте, — цитирует РИА Новости Дьяченко. — Вчера утром Саша звонила утром из больницы, сказала, что сдает анализы и чтобы я не волновалась. То, что я слышу сейчас, для меня это такой же шок, как и для всех.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Александра Солдатова госпитализирована в психосоматическое отделение института им. Склифосовского с порезами на левой руке. По информации источника, спортсменка пыталась покончить с собой. 21-летняя Солдатова является четырехкратной чемпионкой мира, также на ее счету три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. На чемпионатах Европы она трижды выигрывала золотую медаль, еще четыре раза становилась серебряным призером европейских первенств.