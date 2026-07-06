ФГР подала расширенную заявку на чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Загребе

Федерация гимнастики России (ФГР) подала расширенную заявку на чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Хорватии, сообщает главный тренер сборной России Дмитрий Андреев.

«Мы уже подали расширенные поименные заявки на чемпионат Европы, включая запасных, так как все равно на визы документы подаем. Поименная заявка может меняться в течение определенного периода в случае, если вдруг что-то со спортсменом произойдет.

Планируется, что женская команда должна прилететь в Хорватию 9 августа, мужская — 15-го. Экипировку российскую еще не получили, планируем сделать это на следующем сборе», — цитирует Андреева ТАСС.

По словам тренера, через неделю у сборной начнется заключительный сбор перед чемпионатом Европы. Он продлится до вылета в Хорватию. После контрольных тренировок будет определен состав участников турнира.

Женский чемпионат Европы пройдет в Загребе с 12 по 16 августа, мужской — с 19 по 23 августа.

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходил в Калуге с 30 июня по 5 июля и был главным этапом отбора на чемпионат Европы.