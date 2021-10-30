Светлана Хоркина: «Хочу пожелать всему коллективу, чтобы была взята высота Олимпа»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу российской спортсменки Дины Авериной в многоборье на чемпионате мира в Японии.

«Этот чемпионат мира невероятно непростой. После Олимпиады чемпионат должен был проходить на следующий год. Нужно иметь силу воли, спортивный дух и необыкновенное мастерство не только девчонкам, но и всему тренерскому составу во Главе с Ириной Винер-Усмановой. Все необыкновенные достижения на чемпионате мира показали, что художественную гимнастику в мире возглавляют российские гимнастки. Конечно, я очень рада!»— сказала Хоркина «СЭ».

«Хочу пожелать девчонкам набраться сил, терпения и веры в себя и продержаться три года до Парижа. Чтобы завоевать эту медаль, которая для них является самой целью, ради которой они тренируются в зале каждый день по 10-12 часов. Ни одна олимпийская медаль не заменит многократности чемпионатов мира. Звание олимпийской чемпионки — мечта. Такие достижения на чемпионате — очень хорошо в мировом масштабе. Но все-таки хочу всему коллективу пожелать, чтобы высота Олимпа была взята», — добавила Хоркина «СЭ».

Дина Аверина завоевала 18-ю медаль чемпионата мира и превзошла рекорд Евгении Канаевой.