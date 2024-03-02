Крамаренко завоевала все золотые медали на чемпионате России
Лала Крамаренко стала победительницей во всех видах индивидуальной программы на чемпионате России по художественной гимнастике.
Крамаренко завоевала четыре золота в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой. 1 марта она стала победительницей в индивидуальном многоборье.
Крамаренко является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.
Чемпионат России по художественной гимнастике проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер. Соревнования завершатся 2 марта.
Обруч
1. Крамаренко — 44,600 балла;
2. Арина Янковская — 44,500;
3. Ксения Колядина — 44,050;
Мяч
1. Крамаренко — 44,850;
2. Ксения Колядина — 43,200;
3. Николь Дис Римачин — 41,950;
Булавы
1. Крамаренко — 46,700;
2. Колядина — 44,400;
3. Софья Копылова — 43,850;
Лента
1. Крамаренко — 44,100;
2. Александра Скубова — 43,850;
3. Карина Киреева — 42,600.