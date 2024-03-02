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2 марта, 12:41

Крамаренко завоевала все золотые медали на чемпионате России

Сергей Разин
корреспондент
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Лала Крамаренко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Лала Крамаренко стала победительницей во всех видах индивидуальной программы на чемпионате России по художественной гимнастике.

Крамаренко завоевала четыре золота в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой. 1 марта она стала победительницей в индивидуальном многоборье.

Крамаренко является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.

Чемпионат России по художественной гимнастике проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер. Соревнования завершатся 2 марта.

Обруч

1. Крамаренко — 44,600 балла;

2. Арина Янковская — 44,500;

3. Ксения Колядина — 44,050;

Мяч

1. Крамаренко — 44,850;

2. Ксения Колядина — 43,200;

3. Николь Дис Римачин — 41,950;

Булавы

1. Крамаренко — 46,700;

2. Колядина — 44,400;

3. Софья Копылова — 43,850;

Лента

1. Крамаренко — 44,100;

2. Александра Скубова — 43,850;

3. Карина Киреева — 42,600.

Лала Крамаренко
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