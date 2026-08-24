Россияне Громадский и Бобров заняли второе место в командной эстафете на ЧМ по пятиборью в Китае

Россияне Егор Громадский и Андрей Бобров завоевали серебряные награды в командной эстафете на чемпионате мира по современному пятиборью в Китае.

Они набрали 1494 балла.

Первое место заняли Росс Чарлтон и Себастьян Форрест (1513) из Великобритании, а третье — Марвин Фали Доге и Мориц Клинкерт (1487) из Германии.

Чемпионат мира по современному пятиборью проходит в Гуйяне (Китай) с 24 по 30 августа.