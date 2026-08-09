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9 августа, 09:52

Ряд российских пятиборцев после чемпионата Европы полетят сразу в Китай для подготовки к ЧМ

Алина Савинова

Главный тренер сборной России по пятиборью Андрей Макушин сообщил, что несколько российских спортсменов после окончания чемпионата Европы в Стамбуле не будут возвращаться домой, а полетят в Китай.

24 августа в китайском Гуйяне стартует чемпионат мира.

«В Россию после чемпионата Европы вернутся не все, хотя победитель соревнований Егор Громадский как раз вернется в Москву. Вся остальная мужская часть команды и Амина Тагирова из Турции полетят сразу в Китай», — приводит ТАСС слова Макушина.

Тренер объяснил, что чемпионат мира пройдет на высоте 1 300 метров над уровнем моря в условиях сильной жары и большой влажности, поэтому российские пятиборцы хотят получить больше времени на адаптацию.

На чемпионате Европы в Турции Громадский выиграл золото личного турнира, Тагирова и Виктория Сазонова завоевали бронзу в женской эстафете.

Источник: ТАСС
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